«الورقة وستى وسيدى».. كلمات وضعت رئيس هيئة سلامة الغذاء فى حرج أمام «خطة النواب»

لم يلتزم الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتقاليد والأعراف البرلمانية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.وتجنب منصور مخاطبة النواب بالألقاب الرسمية، حيث نادى النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، أكثر من مرة مستخدما لفظ "يا ستى"، وتكرر الأمر نفسه مع نائب آخر من اللجنة، حيث ناداه مستخدما لفظ "يا سيدى"، الأمر الذى أثار حفيظة أعضاء اللجنة برئاسة مصطفى سالم الذى طالبه أكثر من مرة بالالتزام بالأعراف البرلمانية ومخاطبة النواب بلقب "سيادة النائب".وفى بداية الاجتماع أيضا استعرض الدكتور حسين منصور، اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقال فى بداية كلمته: "الهيئة أنشأت بورقة، ولم يكن هناك هيئة من الأساس"، وتساءل سالم عن المقصود من كلمة "ورقة" قائلا: "إزاى يعنى، حد لقى الورقة فى الشارع واديهالك مثلا، الهيئات إما تصدر بقانون أو قرار جمهورى أو وزارى"، فتراجع منصور عن حديثه قائلا: "مقصدش الهيئة أنشأت بقانون".وتساءل أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020، عن طبيعة المعايير التى تتبعها الهيئة فى انتداب العاملين بها، ولفت سالم إلى أن هناك بعض الشكوك التى تدور حول طبيعة الانتدابات ووجود مجاملات فى هذا الشأن، الأمر الذى نفاه رئيس مجلس إدارة الهيئة.ومن ناحيته لفت النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن حجم مكافآت العاملين بالهيئة ضخم، مطالبا بتوضيح وشرح أسباب صرف مبالغ ضخمة تحت بند مكافآت العاملين بالهيئة، كما تساءلت النائبة ميرفت ألكسان أيضا عن سبب عدم تخصيص مبالغ للإنفاق على التدريب والبحوث والتطوير، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة أن تتضمن الموازنة القادمة للهيئة مخصصات للبحوث والتطوير وتنفيذها نظرا لأهمية ذلك فى قيام الهيئة بدورها وممارسة اختصاصاتها التى نص عليها قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.