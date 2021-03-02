النمسا تعتزم تخفيف قيود كورونا تدريجيا

قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، إن بلاده ستواصل إعادة فتح مجالات الحياة العامة تدريجيا على المستوى الإقليمي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نظرا لتسجيل أعداد منخفضة نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، سيتم تخفيف القيود في قطاعات الرياضة والثقافة والمطاعم في ولاية فورارلبرج غربي البلاد اعتبارا من 15 مارس.وذكر كورتس أن السماح بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة على الأقل بحلول عيد الفصح هو الهدف بالنسبة لبقية البلاد. وأضاف: "سنبدأ بالأماكن المفتوحة قبل أن نتمكن من الخوض في المزيد من خطوات الفتح في الأماكن المغلقة".وسيستمر الفحص في لعب دور رئيسي، حيث يتم حاليا فحص حوالي ربع سكان النمسا كل أسبوع. ويأمل المسؤولون في زيادة عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم بشكل كبير في مارس وأبريل.وأوضح كورتس: "نعلم أنه كان عاما طويلا للغاية بالنسبة للسكان".ودافع كورتس عن فتح جميع المتاجر منذ ثلاثة أسابيع قائلا إنها كانت خطوة مهمة وصحيحة. ومنذ ذلك الحين، عاد 120 ألف شخص كانوا عاطلين عن العمل أو يعملون لوقت قصير إلى عملهم.وتم تسجيل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين خلال يوم واحد في النمسا.