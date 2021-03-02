وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 186 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 186152.وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 2343 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و89281.وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.