ميمرى: الإخوان اتخذوا الدين وسيلة لتحقيق مصالحهم الشخصية

سلط معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري" في تقرير له الضوء على أكاذيب وفساد جماعة "الإخوان"، حيث أبرز مقالا للكاتبة السعودية حسناء القنيعير، وصفت فيه الجماعة بأنها متطرفة وتسعى لاستغلال الدين لتبرير ما تقوم به من عنف وتكفير وقتل ممنهج.وقالت القنيعير، أستاذ الفلسفة والآداب واللغة العربية بجامعة الملك سعود، أن جماعة الإخوان مثلها مثل جماعات الإسلام السياسي الأخرى، تدعي أنها تتبع تعاليم الدين الإسلامي وتطلق على نفسها ألقاب وأسماء مرتبطة بالدين، في حين أنها جماعات سياسية مسلحة تحاول احتكار الدين لنفسها واستغلاله لتعزيز مصالحها الشخصية، مضيفة أن تلك التيارات-باختلاف مسمياتها- تستخدم خطابا دينيا لكسب تعاطف الناس وخصوصا البسطاء منهم، ولكسب أكبر نسبة تأييد حولها.ووفقا لما نقلته "ميمري" عن الكاتبة، شددت القنيعير في مقالها على أن الهدف من ربط "الإخوان" نفسهم بالدين، هو تصدير صورة للناس بأنهم "مصلحون وأهل لأن يقوموا برعاية مصالح الناس، قائلة "أنهم يحبون أن يظهروا بأنهم أكثر فضيلة وتقوى وأقرب إلى الله من غيرهم، كأن الله قد أعطى لهم الأذن أن يتحدثوا باسمه وأن يتسلطوا على مؤمنيه."وتابعت" لقد ذهب الإخوان إلى أبعد من ذلك، حتى وصل إلى الحد الذي تحولت فيه إلى قوى دينية وسياسية تحدد مصير الناس وسياسات الدول".وأضاف المعهد في تقريره أن الكاتبة أوضحت في مقالها أن جماعات الإسلام السياسي دائما ما تستخدم لفظي" الله "أو" الإسلام "وما في حكمهما في أسمائهم، من أجل استقطاب الناس البسطاء وجذب انتباهم مما يجعلهم ينضمون إليها، دون أن يكونوا على علم أو دراية بحقيقة أهدافها وأنشطتها، التي بلا شك هي ضد الدين وتضر بالأمن القومي لبلاد الوطن العربي.وواصلت قائلة، أن الحركة التي أسسها حسن البنا في عام 1928 اختارت اسم "الإخوان المسلمين" لكي تعكس إحساسًا عميقًا يوحي بتفوقها واعتلائها على المجتمع المصري كله في ذلك الوقت، ولاحقًا على جميع المسلمين، كوسيلة لتحقيق أهدافها الخبيثة.َوتابعت أن الجماعة ترى أن السلطة الإسلامية حكرًا عليها فقط، ما أدى إلى نشر العنف والكراهية والتطرف، وهي الأهداف التي تسعى الجماعة تحقيقها متخفية تحت عباءة الدين، حيث يأتي ذلك من منطلق تصورها الذاتي على أنها "المنظمة الإسلامية الوحيدة في بيئة من الجاهلية" كما هو مذكور بشكل صريح في كتب احد أبرز قادتها، سيد قطب.ولفتت إلى أن جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وعلى رأسها الاخوان، تستخدم تفسيرات خاطئة للقرآن والأحاديث النبوية لتبرير اعتداءاتها العنيفة على الآخرين َهجماتها الإرهابية، وهو ما يعمل على ايذاء المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، لافتة إلى أن تلك الجماعات تقف وراء معظم الهجمات الإرهابية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، في إفريقيا وآسيا وأوروبا وروسيا وأمريكا.واختتمت "القنيعير" مقالها مؤكدة أن الاخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة، بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين والقرآن، لأنها تنشر الرعب والتطرف وتعيث في الأرض فسادا وتشوه صورة الإسلام والمسلمين في كل مكان، داعية إلى ضرورة اتحاد المسلمين والوقوف صفا واحدا لمحاربة تلك الجماعات والوقوف صدا لأفكارهم المتطرفة المرتدية ثوب الإصلاح وفى داخلها الفساد بعينه.