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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جمهور سيلينا جوميز يعلن الحرب على بطل عملها الجديد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:58 ص
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
منة سالم
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هجوم كبير تتعرض له النجمة العالمية سيليناجوميز بعد ظهورها تقترب من نجمها الجديد في مجموعة برنامجها التلفزيوني القادم، Only Murders in the Building.

ووفقًا لموقع " ستار" اصبحت سلينا جوميز مصدر لإزعاج الكثير خاصة بعد شجارها مع بعض المصورين أثناء تصوير بعض مشاهد العمل برفقة بطلها الجديد آرون دومينجيز.

ويبدوا ان امر ظهورها المتكرر برفقة آرون دومينجيز غير مرحب به من قبل جمهور الثنائي خاصة بعد مواجهتهم لهجومًا كبيرًا من الصحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالابتعاد عنها.

يشار الي أن سيلينا جوميز تصدرت عناوين الصحف الأمريكية مؤخرًا وذلك بعد أن أعطت استجابة مثالية لمصورون التقطوا صورها دون موافقة في مدينة نيويورك.

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