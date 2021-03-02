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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا.. القبض على متهم بقضية قتل 21 بنغاليا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:35 ص
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية القبض على أحد المطلوبين في قضية مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين معظمهم من الجنسية البنغالية في بلدة مزدة أواخر مايو 2020.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" أفادت الوزارة في بيان بأن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان كشف ملابسات الجريمة البشعة التي راح ضحيتها 21 شخصا يحملون الجنسية البنغالية والإفريقية والتي وقعت بمدينة مزدة (منطقة المشروع).

وأضافت أنه "وبناء على طلب رئيس وحدة التحقيقات بالقسم بمنحه الأذن لمباشرة جمع المعلومات حول الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها تم منحه الأذن بفتح محضر تحري والاستعانة بأعضاء التحري للبحث والتحري لضبط الجناة بهذه الواقعة، والتي جاءت كرد انتقامي على مقتل المدعو (ي. أ.أ) من منطقة أولاد أبوسيف بتاريخ 26 مايو 2020 والذي قتل في ظروف غامضة والمشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر".

وأشارت إلى أنه "ومن خلال التحري والبحث وجمع المعلومات تمكنوا من ضبط المدعو (م. م. ع. أ) من مواليد عام 1998 مقيم بمدينة مزدة، باعتباره أحد المطلوبين في قضية القتل، مؤكدة أنه وبالتحقيق معه اعتراف بملابسات الجريمة".

وأكدت وزارة الداخلية إحالة الموقوف على ذمة القضية إلى جهاز المباحث الجنائية بالتنسيق مع مكتب المحامي العام تنفيذا لتعليمات النائب العام بالخصوص.

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