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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: على قارعى طبول الحرب التوقف عن بيع السلاح المستخدم فقط لقتل الشعب اليمنى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:12 ص
إسماعيل بقائي هامانة
إسماعيل بقائي هامانة
وكالات
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دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إسماعيل بقائي هامانة، إلى "مضاعفة الجهود للمساعدة بإنهاء الاشتباكات وصون الوحدة الوطنية وحق السيادة والاستقلال السياسي لليمن".

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قال بقائي هامانة: "على الذين يدقون طبول الحرب التوقف عن بيع السلاح المستخدم فقط لقتل الشعب اليمني البريء".

وأضاف: "متابعة الأوضاع الإنسانية في اليمن بحاجة إلى تقييم صائب للأسباب الميدانية والإرادة السياسية لمعالجتها، ويعد الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الشعب اليمني انتهاكا صريحا لميثاق منظمة الأمم المتحدة وخرقا لمبدأ حق تقرير المصير".

واشار إلى "الدعم المالي الذي تقدمه بعض الدول لاستمرار أزمة اليمن"، قائلا: "هذه القضية لا ينبغي أن تصبح غطاء يستخدم من جانب أولئك الذي خلقوا هذه الكارثة الانسانية وإن إنهاء الحصار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء البلد إلى جانب وقف التدخلات العسكرية يجب أن تحظى بالأولوية".

وتابع بقائي هامانة: "الجمهورية الإيرانية تواصل الجهود برغبة وافرة عن طريق التشاور مع المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة وسائر الأطراف للوصول إلى حل لهذا الصراع الدموي في اليمن".

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