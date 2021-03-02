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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيس سعيّد ينفى وصول لقاحات كورونا إلى الرئاسة التونسية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:11 ص
قيس سعيّد
قيس سعيّد
وكالات
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نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد وصول جرعات لقاح كورونا إلى الرئاسة، قائلا: "نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضا".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح سعيّد خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، قائلا: ''ثمة من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح كورونا إلى رئاسة الجمهورية، وهذا كذب، نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضا، ولا أعتقد أنها ستكون ناجعة..لا يصلح العقار ما أفسده الدهر''.

من جهة أخرى، أكد "تقديره الكبير ودعمه اللامحدود للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد".

وشدد على أهمية تحقيق استقلالية القضاء وعلى دورها في بناء دولة القانون.

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