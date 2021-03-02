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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مراهق بإطلاق نار بمدرسة فى باين بلاف

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:23 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، أن مراهقا يبلغ 15 عاما من العمر قتل أحد زملائه في المدرسة بإطلاق نار في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس، وتم توقيفه.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس شرطة باين بلاف، كيلفن سيرجنت، إن "إطلاق النار وقع في ممر مدرسة "واتسون تشابل جونيور" الثانوية أثناء استراحة الطلاب"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المدرسة بعد حادث إطلاق النار.

وأضاف أن "مطلق النار هرب لكن كلب تعقب عثر عليه".

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