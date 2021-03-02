مقتل مراهق بإطلاق نار بمدرسة فى باين بلاف

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن مراهقا يبلغ 15 عاما من العمر قتل أحد زملائه في المدرسة بإطلاق نار في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس، وتم توقيفه.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس شرطة باين بلاف، كيلفن سيرجنت، إن "إطلاق النار وقع في ممر مدرسة "واتسون تشابل جونيور" الثانوية أثناء استراحة الطلاب"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المدرسة بعد حادث إطلاق النار.وأضاف أن "مطلق النار هرب لكن كلب تعقب عثر عليه".