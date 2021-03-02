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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إهانة» أستاذة جامعية لطالبة فلسطينية تثير موجة استنكار فى تونس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:58 ص
تونس
تونس
وكالات
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أثار مصطلح استخدمته أستاذة جامعية ضد طالبة فلسطينية موجة استنكار في تونس، دفعت البعض للدعوة إلى محاسبة الأستاذة المذكورة بتهمة تتعلق بممارسة العنصرية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تداول طلاب ونشطاء معلومات تفيد بلجوء أستاذة في كلية الحقوق في ولاية أريانة المتاخمة للعاصمة إلى السخرية من إحدى الطالبات من ذوي الأصول الفلسطينية عبر نعتها بـ"سيدة الأراضي المحتلة".

وأصدر الاتحاد العام لطلبة تونس بيانا عبر فيه عن "رفض كل أشكال المس من كرامة الطلبة أو التمييز ضدهم على أساس الجنسية أو العرق أو اللون، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال العنف أو الهرسلة (الضغط) في حق الطلبة من طرف الأساتذة، والرفض القاطع لاستغلال السلطة البيداغوجية للأساتذة لتمرير المواقف المعادية للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان والحاملة لأي شكل من أشكال التمييز".

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