هزة أرضية بقوة «5.1 ريختر» تضرب كولومبيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق في غرب كولومبيا.وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 11 كيلومترا جنوب مدينة أوراو، وأن مركزها كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".وسجل خبراء الرصد الزلزلي، في وقت سابق، هزة بلغت قوتها 5.5 درجة قبالة سواحل بيرو.