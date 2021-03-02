كاتى بيرى تضىء سوق الإسكان بمنزل تكلفته 14.2 مليون دولار

وجدت مغنية البوب كاتي بيري وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم مكانًا للاستقرار، حيث قام الثنائي بشراء عقار أوشن فيو في بلدة مونتيسيتو الساحلية، كاليفورنيا بتكلفة 14.2 مليون دولار.ووفقًا لمجلة "Variety" فبالرغم من ان الثنائي قاموا بشراء المنزل في الخريف الماضي، إلا أنهما أمضيا الأشهر الخمسة الماضية في مرحلة التحضيرات واضافة لمساتهم المخصصة ليظهر بشكل لا تشوبه شائبة.يشار إلى أن الثنائي اشتريا المنزل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة كرايسلر، سي.روبرت كيدر وذلك بعد أن احتفظ هو وزوجته ماري بالملكية لأكثر من عقدين دون التفريط فيه بالرغم من العروض المغرية التي كانت تنهال عليهما.و يقع المنزل على مساحة 9 أفدنة، ويتألف المبنى الذي يعود تاريخه إلى عام 1928 من ست غرف نوم و12 حمامًا، تم تصميمه في الأصل من قبل المهندسين المعماريين في سانتا باربرا وقد تم تجديده بشكل خاص وتشمل الغرف الأخرى غرفة زجاجية وغرفة عائلية، ويؤدي الطابق السفلي إلى مكتب مكسو بألواح خشبية وغرفة اجتماعات، بينما في الطابق العلوي،تتواجد غرف النوم، بما في ذلك الجناح الرئيسي الضخم، ومدفأة، وحمامات مزدوجة، وخزانة ملابس، وغرفة ملابس، وشرفة خاصة.