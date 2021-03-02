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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.34 مليون حالة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:44 ص
إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن ما يزيد على 114.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و639664 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 513721 28681793
الهند 157157 11112241
البرازيل 254942 10551259
روسيا 191882 4257650
بريطانيا 122953 4182009
فرنسا 86803 3760671
إسبانيا 69609 3204531
إيطاليا 97945 2938371
تركيا 28569 2701588
ألمانيا 70078 2444601

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - العراق 13428 699088
34 – المغرب 8637 483766
39 – الإمارات 1238 394050
40 – الأردن 4701 391090
41 – السعودية 6500 377700
42 – لبنان 4743 376938

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنها تعتمد في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول المذكورة.

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