إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.34 مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن ما يزيد على 114.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و639664 حالة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدةالولايات المتحدة 513721 28681793الهند 157157 11112241البرازيل 254942 10551259روسيا 191882 4257650بريطانيا 122953 4182009فرنسا 86803 3760671إسبانيا 69609 3204531إيطاليا 97945 2938371تركيا 28569 2701588ألمانيا 70078 2444601- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصاباتوترتيبها في القائمة الإجمالية:الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات28 - العراق 13428 69908834 – المغرب 8637 48376639 – الإمارات 1238 39405040 – الأردن 4701 39109041 – السعودية 6500 37770042 – لبنان 4743 376938وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنها تعتمد في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول المذكورة.