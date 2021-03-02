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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

هل تحتاج الوسائد الهوائية إلى صيانة؟ وما هو عمرها الافتراضى؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:01 ص
الوسائد الهوائية
الوسائد الهوائية
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اُخترعت الوسادة الهوائية (إيرباج) في الخمسينيات من القرن الماضي، وانتشرت في السبعينيات، وهي الآن في جميع السيارات، لكن هل يجب أن تخضع للصيانة؟ هل يجب استبدالها بعد مرور وقت معين؟ ماذا نفعل إذا كان مصباح تحذير الوسادة الهوائية مضاءً؟ تلك الأسئلة يجيب عليها موقع "بيان بوبليك" الفرنسي في موقعه على الانترنت.

كيف تعمل الوسادة الهوائية؟

تنتشر أجهزة استشعار التأثير، والتي تسمى أيضًا مقاييس التسارع، في أماكن استراتيجية في السيارة. وترسل المعلومات إلى كمبيوتر مركزي عبر إشارات كهربائية. ويتمثل دور الكمبيوتر أيضًا في التمييز بين صدمة وأخرى وحادثة كبيرة. وفي وقت معين يعطي الكمبيوتر الأمر لتشغيل الوسادة الهوائية.

هل تحتاج إلى صيانة؟

الوسادة الهوائية مصممة لتدوم ولا تتطلب أي صيانة خاصة. ولا يوصى رسميًا بالعمل على هذا النظام دون وجود أخصائي سيارات. هذا المكون معقد ويحتوي على شحنة نارية يمكن أن تنطلق بشكل غير متوقع إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم وقد تسبب إصابات خطيرة. وعلى نفس المنوال، لا يمكنك استبدال عجلة قيادة بأخرى بشكل فردي دون فحص من قبل مختص.

ماذا لو أضاء ضوء تحذير الوسادة الهوائية؟

هذه مشكلة متكررة يمكن أن تنبه السائق. حيث يشير المصباح إلى أن نظام الحماية قد لا يعمل. وبصرف النظر عن خطر حدوث خلل في الوسادة الهوائية في حالة وقوع حادث، فإن ضوء التحذير هذا سيكون له عواقب أخرى. لذا وُجب البدء بفحص متابعة عند الضبط الفني التالي للسيارة. ومع ذلك، فهي ليست مشكلة كبيرة في معظم الأحيان. وتضاء معظم مصابيح التحذير نتيجة وجود مشكلة في الاتصال والتي غالبًا ما تكون أسفل المقعد. وبمرور الوقت، قد يتحرك أحد الكبلات ويصبح مفصولًا. لذلك نادرًا ما يتم استبدال الوسادة الهوائية خلال عمر السيارة.

ما هو عمر الوسادة الهوائية؟

يقدر عمر هذه الوسائد الهوائية بخمسة عشر عامًا. لكن ليس هناك ما يشير إلى أن وساداتك الهوائية ستتوقف عن العمل بعد ذلك. في الواقع، تظهر العديد من حالات الحوادث أن الوسادة الهوائية تنطلق في حالة وقوع حادث بسيارات قديمة.

في السنوات الأخيرة، نظم العديد من مصنعي السيارات عمليات سحب بعد سلسلة من الوسائد الهوائية المعيبة. ثم تم استبدال الوسائد مجانًا.

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