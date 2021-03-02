إيفرتون يفوز على ساوثهامبتون 1-0 فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق إيفرتون انتصارا صعبا على ضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويعود الفضل في فوز إيفرتون إلى لاعبه البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.ورفع إيفرتون رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.