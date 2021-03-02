«أمازون» تواجه اتهاما بالتمييز العنصرى

تعادل ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل بورتو لريال سوسييداد في الدقيقة 55، بينما سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 89.وبهذا التعادل رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.