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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الدراما والقضية السكانية» على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:45 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ ندوة جديدة بعنوان "الدراما والقضية السكانية"٬ والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس٬ ويشارك فيها كل من: المخرجة إنعام محمد علي٬ والمخرج محمد فاضل٬ والسيناريست مجدي صابر٬ وتديرها الدكتورة هويدا مصطفى- عضو لجنة الإعلام وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتتناول الحلقة النقاشية خطورة مشكلة الزيادة السكانية٬ وما تمثله من خطورة على معدلات التنمية٬ كما تتطرق الندوة لدور الدراما وأهميتها٬ ومدى تأثيرها الكبير والمهم فى التوعية بمخاطر الزيادة السكانية لأنها تخاطب كل الشرائح فى المجتمع.

وتعد المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية متعددة الأبعاد التي تواجهها مصر حاليا، بسبب ارتباطها الشديد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يتحققان إلا بمواجهة الزيادة السكانية من خلال تنظيم الأسرة، وتحتل مصر الترتيب السادس عشر عالميًا من حيث عدد السكان، والترتيب الأول عربيًا، والثالث أفريقيًا بعد نيجيريا وإثيوبيا.

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«الدراما والقضية السكانية» على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم