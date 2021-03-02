أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 2-3-2021

أسعار الذهب اليوم وجرام الذهب عيار 21



سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

واستقر متوسط سعرالريال السعودي أمام الجنيه المصري ليصل عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، 4.17 جنيه للبيع.وعلى صعيد أعلى مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المشرق السعر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء.وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستوى 4.27 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع.وداخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.