أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 2-3-2021
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:03 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 2-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وجاء في البنك الأهلي المصري، بسعر 18.90 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.
ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية اليوم الثلاثاء عند مستوى 19.01 جنيه للشراء
وعلى صعيد أعلى سعر للدولار الأمريكي في السوق المحلية المصرية تقدم بنوك (كريدي أجريكول- الأمارات دبي- أبوظبي الأول –الأستثمار العربي) السعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
ويقدم بنك الاستثمار العربي أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 21.65 جنيه للشراء.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 2-3-2021
سعر اليورو في البنوك المصريةارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية علي مستوي البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري مقابل نظيرها المصري إلى مستوى 18.93 جنيه للشراء،19.05 جنيه للبيع.
وجاء في البنك الأهلي المصري، بسعر 18.90 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.
ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية اليوم الثلاثاء عند مستوى 19.01 جنيه للشراء
سعر الدولار في البنوك المصريةووصل متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه بالبنوك المصرية إلي مستوي 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
وعلى صعيد أعلى سعر للدولار الأمريكي في السوق المحلية المصرية تقدم بنوك (كريدي أجريكول- الأمارات دبي- أبوظبي الأول –الأستثمار العربي) السعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةحقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري سعر 21.48 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.
ويقدم بنك الاستثمار العربي أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 21.65 جنيه للشراء.
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وداخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.
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