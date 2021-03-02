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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:03 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 2-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 2-3-2021

سعر اليورو في البنوك المصرية

ارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية علي مستوي البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري مقابل نظيرها المصري إلى مستوى 18.93 جنيه للشراء،19.05 جنيه للبيع.

وجاء في البنك الأهلي المصري، بسعر 18.90 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية اليوم الثلاثاء عند مستوى 19.01 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنوك المصرية

ووصل متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه بالبنوك المصرية إلي مستوي 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أعلى سعر للدولار الأمريكي في السوق المحلية المصرية تقدم بنوك (كريدي أجريكول- الأمارات دبي- أبوظبي الأول –الأستثمار العربي) السعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

حقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري سعر 21.48 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

ويقدم بنك الاستثمار العربي أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 21.65 جنيه للشراء.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

واستقر متوسط سعرالريال السعودي أمام الجنيه المصري ليصل عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، 4.17 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أعلى مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المشرق السعر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستوى 4.27 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع.

وداخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

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