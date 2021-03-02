افتتاح معرض «نعم لا تحصى» للفنانة حنان يوسف بجاليرى بيكاسو.. اليوم

يفتتح في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بجاليري بيكاسو بالزمالك٬ المعرض الشخصي للفنانة حنان يوسف٬ والذي يقام تحت عنوان "نعم لا تحصي" ويستمر المعرض حتى 10 مارس الجاري.حنان يوسف فنانة من أصول معمارية٬ حيث تحرجت من كلية الهندسة قسم عمارة، وجدت نفسها منغمسة في الرسم والرسم في سن مبكرة، وعلى هذا النحو قررت تحويل شغفها إلى حياتها المهنية.كأي فنانة ذات خبرة، شاركت "حنان يوسف" في العديد من ورش العمل في مصر وخارجها. علاوة على ذلك أقامت ورش العمل الخاصة بالألوان المائية للأطفال والكبار.تتمتع حنان بتجربة أنماط وموضوعات ووسائط مختلفة: زيت، أكريليك، ألوان مائية، باستيل. يضيف هذا تنوعًا وعمقًا معينًا لعملها الفني لا يمكن العثور عليه بسهولة.أقامت خمسة معارض فردية في مصر ولندن.كما شاركت في عدة معارض جماعية في صالات عرض خاصة ونظمت وزارة الثقافة المصرية عددًا قليلًا منها.وفي كلمتها لتقديم المعرض تقول حنان: "أحاول دائما التعبير عن موضوعات وأفكار تتعلق بنقل مشاعر وقيم أشير اليها من خلال لوحاتى، وجاءت فكرة هذا المعرض للتعبير عن أهمية الاحساس بالنعم التى تحيطنا وفى كثير من الاحيان نجد انفسنا منغميسين فى الحياة والأحداث المتلاحقة اننا ننسى الامتنان للنعم العديدة حولنا".