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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العربية للعلوم» تصدر مذكرات الرئيس الأمريكى «عِدنى يا أبى»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:25 ص
عِدنى يا أبى
عِدنى يا أبى
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لكتاب «عِدني يا أبي.. عام من الأمل والمعاناة والهدف»، تأليف الرئيس الأمريكي جو بايدن٬ وترجمة عائشة يكن.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: «عِدني يا أبي، كتابٌ للرّئيس الأمريكي جو بايدن، يحكي مذكّراته المؤثرة جدّا عن السنة التي من شأنها ان تغيّر إلى الأبد كلاًّ من الأسرة والبلاد».

في نوفمبر 2014، اجتمع ثلاثة عشر فردًا من عائلة بايدن في «نانتوكيت» في عيد الشّكر، وهو تقليدٌ كانوا يحتفلون به على مدار الأربعين عامًا الماضية؛ لقد كان الثابت الوحيد في ما أصبح حياةً عصيبة، تحت المجهر، وغارقة بالأعمال. كانت عطلة عيد الشكّر هي فترة الرّاحة التي تشتدّ الحاجة إليها، لكنّ هذا العام كان مختلفًا، فقد جرى تشخيص مرض «بو» الابن الأكبر لجو بايدن بورمٍ خبيث في المخ قبل خمسة عشر شهرًا، وكانت نجاته غير مؤكّدة، قال «بو» لوالده: «عدني يا أبي، أعطني وعدًا أنّك ستكون بخير، بغضّ النّظر عمّا يحدث»، وأعطاه جو بايدن وعده.

هذا الكتاب لم يكتبه الرئيس فحسب، بل كتبه «جو بايدن» الأب والجدّ والصديق والزوج، «عِدني يا أبي».. كتاب يحكي كيف تدعمنا الأسرة والصداقات، وكيف يرشدنا الأمل، والهدف، والعمل، خلال مرحلة الألم، من الخسارة الشخصيّة إلى ضوء مستقبلٍ جديد.

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