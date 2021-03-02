«المقاولين العرب»: تشييد 624 فندقا خلال 3 سنوات بدول الخليج

كشف تقرير صادر عن اتحاد المقاولين العرب برئاسة على فاخر السنافي، أن دول منطقة الخليج العربية التي تشمل "الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، وقطر" تخطط لتشييد 624 فندقًا ليصل عدد تنفيذ الغرف بالفنادق لنحو 187 ألف غرفة فندقية خلال الفترة من 2021 إلى 2024.وأوضح التقرير، أن المنطقة العربية ستشهد خلال العام 2021 افتتاح 250 مشروعًا فندقيًا يشمل تنفيذ 76 ألف غرفة فندقية، فيما تخطط لتنفيذ 165 مشروعًا آخر خلال 2022، و66 مشروعًا خلال 2023، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 143 مشروعًا آخر خلال عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات التقرير وسيتم تنفيذ 313 مشروعًا سيكون عبارة عن فنادق 4 نجوم، بينما سيتم تصميم 311 الأخرى كفنادق 5 نجوم.وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية ستكون أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الفنادق المفتتحة، مع تطلعها للانتهاء من تشييد 211 مشروعًا جديدًا تشمل أكثر من 62 ألف غرفة، وسيكون نصيب إمارة دبي منها 147 فندقًا بأكثر من 44 ألف غرفة، وسط سوق مزدحم بالفعل بعدد كبير من الفنادق.ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، افتتاح 168 عقارًا فندقيًا جديدًا يشمل أكثر من 73 ألف غرفة. ومما يثير الاهتمام أن كلًا من الرياض وجدة ومكة ستشهد نموًا سريعًا، إذ ستحظى هذه المدن بـتدشين 42 و40 و28 فندقًا جديدًا، على التوالي، وذلك على الرغم من أن مكة تأتي في المرتبة الأولى من حيث المشاريع الضخمة التى يتم تنفيذها فى الوقت الراهن في المقابل، يتوقع أن تشهد كل من قطر وسلطنة عُمان افتتاحات فندقية لـ49 و42 و33 مشروعًا على التوالي.