بعد وصولها للقائمة الطويلة للبوكر تعرف على رواية «وشم الطائر»

في روايتها الأولى "وشم الطائر"، والتي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)٬ والصادرة حديثًا عن دار الرافدين في بيروت وبغداد، لا تبتعد الكاتبة والشاعرة العراقية دنيا ميخائيل، عن متابعة حكايات الإيزيديات ومعاناتهن، في تلك الحقبة التي أطبق فيها "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) الخناق على مناطق عدّة في العراق وسوريا.وحولت الكاتبة رحلتها التي خرجت منها بحكايات وثائقية عدّة وكتاب يوثق لها، قبل ثلاث سنوات، تحت عنوان "في سوق السبايا"، إلى عمل روائي نجحت عبره في نقل عذابهن، كما الكتاب السابق، وكأن دموعهن لا تزال تسيل على الورق، إلى حدّ أن نبضات قلوبهن المرعوبة والمكلومة كانت تدق في أجسادنا، نحن القرّاء.يتابع الناشر عن الرواية: تسلط ميخائيل الضوء على تفاصيل حياة الأيزيديات، في مرحلة ما قبل وما بعد "داعش"، فتتحدث عن عادات الطائفة اللواتي ينتمين إليها وطقوسهم وحتى أساطيرهم كـ"الحوت الذي ابتلع القمر"، قبل أن تنقل عبر حكاية "هيلين" المفجعة، ما حدث لنساء هذه الطائفة، على اختلاف أعمارهن، بيد من جاؤوا يوهمون العالم أنهم "خلفاء الله على الأرض".وهيلين، هي ابنة قرية "حليقي" التي تسكن خريطة ميخائيل وجغرافية الرواية، ولا اسم لا على الخريطة الفعلية، كحال المئات من الأيزيديات اللواتي لم يكن لأسمائهن وزن لدى القابضين على أجسادهن، وأنفاسهن، ومستقبلهن، إن نجون من موت تربّص بالكثيرات، بل اصطاد بعضهن.