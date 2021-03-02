أبرزها الرهبنة والأديرة.. 5 لجان المجمع المقدس تنعقد بالكاتدرائية المرقسية اليوم

تنعقد 5 لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبةوالأديرة وشئون بلاد المهجر، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وتتخذ لجان المجمع المقدس كافة الإجراءات الاحترازية حيث يتم تعقيم الغرفة بين كل لجنه من قبل فرق الكشافة.وتنعقد اجتماعات المجمع المقدس بمختلف لجانه الـ12 على مدار 3 أيام بالكاتدرائية على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس الجاري.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.