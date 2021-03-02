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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:57 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق المال المحلية، وفي عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-3-2021

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي على مستوي الشراء ومستوي البيع أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري ليصل إلي مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وحققت مستويات سعر الرريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الأسكندرية استقرارسعرالريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وعن سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي CIB، جاء عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

واستقر سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليصل عند مستوى 4.07 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

ويعرض البنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للافراد والشركات أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.

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سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

وأظهرت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية عند 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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