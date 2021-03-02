سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-3-2021
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:57 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق المال المحلية، وفي عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-3-2021
سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصرياستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصريجاء سعر الريال السعودي على مستوي الشراء ومستوي البيع أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري ليصل إلي مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصروحققت مستويات سعر الرريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندريةبينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الأسكندرية استقرارسعرالريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cibوعن سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي CIB، جاء عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركةواستقر سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليصل عند مستوى 4.07 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولىويعرض البنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للافراد والشركات أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.
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