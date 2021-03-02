عرض فيلم النافذة الخلفية بنادى الحرية السينمائى بالإسكندرية

ينظم نادي الحرية السينمائي٬ التابع لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويلrear window أو "النافذة الخلفية" لرائد أفلام الرعب المخرج ألفريد هيتشكوك. ويعقب علي الفيلم الناقد السينمائي محمد كمال مبارك.الفيلم من إنتاج عام 1954 وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة٬ وعن الفيلم ترشح "هيتشكوك" لجائزة أفضل مخرج في مهرجان الاوسكار. الفيلم من بطولة جيمس ستيوارت٬ جريس كيلي٬ وثيلما ريتر.تدور أحداث الفيلم حول "جيف" الذي يدفعه الملل علي خلفية إصابة قدمه بالكسر٬ إلي أن يراقب جيرانه من نافذة شقته، ويصبح مقتنعا بأن أحدهم ارتكب جريمة قتل٬ ويبدأ يجمع التفاصيل حول جاره "ثوروالد" الذي يشك في أنه قتل زوجته٬ حتى تراكمت وأصبح بالنسبة له من المستحيل تجاهلها.يحكي جيف لصديقته "ليزا" التي تأتي لترعاه عن هذا الأمر فيقررا إرسال مذكرة اتهام لثوروالد تتهمه بالقتل ويضعانها تحت الباب حتى يتمكنوا من مشاهدة رد فعله عندما يقرأها، ثم يقومان بعمل خدعة أخرى ويفكران أن يتصل جيف بثوروالد ويخبراه أنه سوف يذهب إلى الشرطة إذا لم يلاقيه في الحانة القريبة٬ وتتوالي الأحداث.