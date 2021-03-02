شهود عيان يكشفون تفاصيل سقوط مستخلص جمركى من الدور التاسع فى بورسعيد

كشف شهود عيان عن كواليس واقعة سقوط مستخلص جمركي من الدور التاسع ببورسعيد، حيث أكد الشهود أنه كان برفقة أبنته في المنزل، فيما تتواجد زوجته بمدينة العريش مع أبنته الأخري لأداء الامتحانات.وأكد شهود العيان، أن المستخلص «محمد مبروك» البالغ من العمر 50 عامًا، يعمل في مجال استخلاص قطع غيار السيارات، ويقيم في أحد الأبراج السكنية الشاهقة المُطلة علي بحر بورسعيد، محل الحادث.يذكر أن ضباط فريق البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، قد قاموا باستدعاء النيابة العامة لمناظرة جثة المستخلص جمركي، وذلك بعد سقوطه من مرتفع الدور التاسع ببورسعيد.علي الفور حضرت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وقامت بمناظرة الجثة، وتم وضعها في كيس أسود، ونقلت إلى المشرحة.