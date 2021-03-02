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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد كابتن نور خطاب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:33 ص
كابتن نور خطاب
كابتن نور خطاب
حسين الجندي
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نشرت الفنانة دينا فؤاد تهنئة خاصة لكابتن نور خطاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"؛ احتفالًا بعيد ميلاده اليوم الموافق 1 مارس.

وعلقت قائلة: "الصاحب الجدع رزق، كل سنة وأنت طيب وبخير وربنا يخليلك بناتك وكل حبايبك وعقبال مليون سنة".

يذكر أن كابتن نور خطاب هو مدرب اللياقة البدنية الأشهر على الإطلاق على مستوى العالم العربي، ولقبه الجمهور بـ "ذا روك العرب" بعد تقديمه العديد من البرامج عبر القوات الفضائية والتي تهتم بالرياضة واللايف ستايل والغذاء الصحي وطريقة الحياة بشكل سليم وصحي.

ويحرص العديد من النجوم علي متابعة نظام صحي ورياضي مع كابتن "نور خطاب" لمدة محددة لكل منهم حسب الطول والوزن والعمر.

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