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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسمح باستخدام لقاح أسترا زينيكا المضاد لكورونا مع المرضى كبار السن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:15 ص
لقاح أسترا زينيكا
لقاح أسترا زينيكا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية موافقتها على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد، لتطعيم كبار السن.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي اليوم إن اللقاحات الثلاث المستخدمة حاليا بما في ذلك لقاح أسترا أظهرت "فاعلية ملحوظة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا أوصت في البداية بإعطاء لقاح أسترازينيكا فقط لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما على أساس عدم وجود بيانات كافية من التجارب السريرية بشأن فاعليته مع من هم أكبر سنا من 65 عاما.

وكان توماس ميرتينز رئيس لجنة اللقاحات في ألمانيا قد قال في مقابلة صحفية مطلع الأسبوع الحالي إن ألمانيا قد تغير أيضا موقفها في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر توصيات جديدة في وقت قريب جدا.

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