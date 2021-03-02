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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية صورة.. محمد خان مخرج إعلان «الفنكوش»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:43 ص
إعلان الفنكوش
إعلان الفنكوش
نضال ممدوح
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في الفيلم الذي أنتج عام 1984 وأخرجه المخرج نادر جلال٬ والمقتبس من الفيلم الأمريكي Lover Come Back، نجد بطل الفيلم "صلاح فؤاد" والذى جسده الفنان عادل إمام٬ يخرج من مأزق في عمله بالوكالة الإعلانية٬ معلنًا عن منتج وهمي لا وجود له٬ بل ويسعي لإيجاد هذا المنتج الذي لا يعرف عنه شيئا٬ ولا فيم يستخدم٬ ويطلق عليه اسم "الفنكوش"، حتى أنه يبدأ الحملة الإعلانية لترويج المنتج وتسويقه.

ونشر الناقد السينمائي محمود عبد الشكور٬ صورة يظهر فيها المخرج محمد خان٬ في دور المخرج الذي يخرج إعلان "الفنكوش"، كما يظهر في الصورة مخرج الفيلم نادر جلال٬ وهو يؤدي دور مصور الإعلان، وفي الخلف الزعيم عادل إمام.

شارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد راتب٬ ميرفت أمين٬ زيزي مصطفى٬ علي الشريف٬ ليلى فهمي٬ محمود الزهيري٬ فاتن فؤاد٬ حسني صقر٬ سيد مصطفي٬ سها صبري.

وقام بتصوير الفيلم٬ مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد شيمي٬ رفيق درب المخرج محمد خان وصاحب النصيب الأكبر في عدد الأفلام التي قام بمشاركة "خان" في تصويرها٬ وأصدر كتابين عن الخطابات المتبادلة بينه وبين محمد خان في جزئين وهي: "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي"٬ و"انتصار للسينما"، وقد صدر الكتابان عن دار الكرمة للنشر

يشار إلى أن "محمد خان"، أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعربية، حيث ولد لأب من أصل باكستاني وأم مصرية في 26 أكتوبر 1942، ويعد أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية في ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في كتابة 13 قصة من 25 فيلمًا قام بإخراجها، وحصل عنها على عشرات الجوائز المحلية والعالمية، ومن أهمها "ضربة شمس" و"موعد على العشاء" و"خرج ولم يعد" و"زوجة رجل مهم" و"أحلام هند وكاميليا" و"سواق الأتوبيس" و"الحريف" و"أيام السادات" و"في شقة مصر الجديدة"، وتوفى في 26 يوليو 2016.

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