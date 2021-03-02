الدفاع المدنى السعودى: سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان

أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون تجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بجنوب السعودية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، تأكيده أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف تم إطلاقه من من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة.وأضاف أن سقوط المقذوف في أحد الشوارع العامة، أسفر عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين سعوديين واثنان مقيمين من الجنسية اليمنية، بجروح متوسطة نتيجة تطاير الشظايا.وأشار إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، وأن سقوط المقذوف أسفر أيضا عن تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.