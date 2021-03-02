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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سوسييداد يهدى وصافة الليجا لبرشلونة على حساب ريال مدريد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:34 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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نجا فريق ريال مدريد من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال سوسييداد بهدف سجله لاعبه كريستيان بورتوجيز، في الدقيقة 55، وأنقذ الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفريق الملكي من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في العاصمة مدريد.

واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برشلونة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 58 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

بينما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الليجا.

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