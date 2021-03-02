المستشار النمساوى كورتس يقارن وفرة لقاحات كورونا باستخراج الكاتشب

قارن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، وفرة لقاحات كورونا في بلاده، باستخراج "الكاتشب" من القنينة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال: "أعتقد أن زميلي رئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن، أجرى مقارنة جيدة عندما تحدث عن تأثير الكاتشب.. ربما تتذكرون قناني الكاتشب، عندما يكون عليك الانتظار لفترة طويلة حتى يخرج منها شيء ما، وفجأة تنهمر محتويات القنينة بالكامل".وأضاف: "في البداية تم تسليم عدد قليل من اللقاحات إلى مناطق النمسا، ثم بعد ذلك زاد عددها بشكل كبير".وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس عبر الهاتف في وقت سابق، توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا إلى النمسا وإنتاجه في دول أوروبية.