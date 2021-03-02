اليوم.. البرلمان يواصل جلساته العامة بمناقشة قانون الموارد المائية

يواصل مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث يناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.كما تنظر الجلسة العامة 18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات، حتى يتسنى ضبط عملية البناء وغيرها من إشكاليات الدوائر الانتخابية التى تهم المواطنين.