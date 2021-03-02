رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. البرلمان يواصل جلساته العامة بمناقشة قانون الموارد المائية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
يواصل مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث يناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما تنظر الجلسة العامة 18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات، حتى يتسنى ضبط عملية البناء وغيرها من إشكاليات الدوائر الانتخابية التى تهم المواطنين.

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الإثنين 1-3-2021

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

«يا فرحة ما تمت».. مصرع وإصابة 5 سقطوا فى بيارة خلال زفاف بأسيوط

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

إيفرتون يفوز على ساوثهامبتون 1-0 فى الدورى الإنجليزى

خسارة منتخب تونس للشباب أمام منتخب أوغندا 4-1 فى بطولة أمم أفريقيا

«أمازون» تواجه اتهاما بالتمييز العنصرى

سوسييداد يهدى وصافة الليجا لبرشلونة على حساب ريال مدريد

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة

عرض فيلم «ظهيرة مشتعلة» بقصر السينما فى جاردن سيتى

صلاح بيصار ناعيا رجاء إدريس: مفتاح شخصية يوسف الزوج والكاتب الكبير

«طفلتى الافتراضية» رواية تفكك أسرار الاستغلال الجنسى للقاصرات