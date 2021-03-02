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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:21 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 244 إصابة امس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 483766 حالة.

سجلت الوزارة أيضا، 14 حالة وفاة جديدة ارتفاعا من 8 وفيات الأحد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8637 حالة.

وأكد الصحة المغربية تطعيم 3 ملايين و568670 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح مضاد لـ"كوفيد- 19".

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