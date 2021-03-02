المغرب يسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 244 إصابة امس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 483766 حالة.سجلت الوزارة أيضا، 14 حالة وفاة جديدة ارتفاعا من 8 وفيات الأحد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8637 حالة.وأكد الصحة المغربية تطعيم 3 ملايين و568670 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح مضاد لـ"كوفيد- 19".