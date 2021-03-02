الليلة.. موشحات وأغانى كوكب الشرق ببيت السحيمى

يقيم قصر الغورى للتراث، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفلا للفرقة الموسيقية بالقصر، ببيت السحيمى بمقره الكائن في شارع المعز.ويعيش جمهور بيت السحيمى، مع الطرب الأصيل لنجوم الفرقة الموسيقية للقصر بقيادة المايسترو عمر شهابى، وباقة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم من بينها: بكرة السفر٬ الرضا والنور٬ يا صباح الخير ياللي معانا٬ أمل حياتي٬ غني لي شوية شوية.كما تشدو الفرقة ببعض من أغنيات شادية ومنها: خد بإيدي٬ يا حبيبتي يا مصر٬ أم الصابرين٬ سيد الحبايب يا ضنايا إنت٬ فارس أحلامي خلاص مسافر٬ الحنة٬ فولوا لعين الشمس وغيرها،إلى جانب تقديم مجموعة من الموشحات والمقطوعات الموسيقية، لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والموسيقار بليغ حمدى، والموسيقار رياض السنباطى، وفنان الشعب سيد درويش. من بينها: الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية٬ السقايين٬ أنا المصري٬ أنا هويت٬ ونشيد بلادي بلادي.