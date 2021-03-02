أمير العمرى يؤسس لمكتبة سينمائية عبر 3 كتب تعرف عليها

ضمن مشروعه لتأسيس مكتبة سينمائية٬ يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ للناقد السينمائي أمير العمري٬ كتاب جديد بعنوان "كلاسيكيات السينما العالمية" يتضمن تحليلا مفصلا لنحو ثلاثين فيلما من روائع الكلاسيكيات القديمة الصامتة والأحدث.وبحسب "العمري": وهي أفلام لا غنى عن مشاهدتها مرات ومرات من قبل كل دارسي السينما في العالم وهواة الأفلام الفنية التي لا تموت والتي قامت عليها السينما كفن. من الأفلام التي تم تناولها في الكتاب: "مولد أمة"، "التعصب" لجريفيث، "خزانة الدكتور كاليجاري" لروبرت وين، "الجوليم"، "العربة الشبح" لفيكتور شوستروم، "نابليون" لأبيل جانس، و"العصر الحديث" لشابلن، و"الساكن" لهيتشكوك و"صندوق باندورا لبابست، و"إم" تحفة فريتز لانج.في سياق متصل يصدر أيضا للعمري كتاب آخر عن نفس الدار بعنوان "أفلامكم تشهد عليكم". يضم الكتاب أيضا الكتاب مجموعة مختارة بعناية من الكتابات النقدية التي تحلل وتتوقف أمام اهتمامات السينا العربية ومشاكلها وطرق تعبيرها ولكن من خلال الأفلام نفسها أي من خلال أفلام ذات أوجه متعددة، من فلسطين ومصر وتونس ولبنان والمغرب والجزائر وسورية والسعودية.وعن الكتاب يقول العمري: الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو تناول الفيلم الروائي تحديدا، فقد خصصت الفصل الأول لدراسة حول مستقبل الفيلم الروائي في سياق الصراع الدائر بين الثقافات وأيضا في خضم ما يطرأ يوميا من ابتكارات واختراعات جديدة توفرها تكنولوجيا الصورة.ولم يكن هدف الكتاب تقديم تاريخا مفصلا للسينما العربية بل التطرق عن قرب لبعض القضايا التي تتعلق بتطورها: علاقة السينما بالأدب، وعلاقتها بالعالم، والبحث في الموضوع الأكثر إلحاحا والذي يثور الجدل حوله من حين الى آخر، وهو موضوع التمويل الفرنسي للأفلام العربية وتأثيره على رؤية السينمائيين في المشرق والمغرب، واعادة النظر في بعض جوانب السينما الفلسطينية ومتابعة مراحل تطورها الحديث وصولا إلى أحدث ما أنتجته، ثم تناول مثلث الجنس والدين والسياسة من منظور سينما "التركيبة" أو الوصفة السائدة، وكذلك من منظور السينما الأكثر طموحا.كما صدر قبل أيام للعمري عن نفس الدار كتاب بعنوان "كتاب سينما الهلاك: اتجاهات وأشكال السينما الصهيونية".