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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محلل سياسى: إعداد ميزانية موحدة بليبيا يدعم توحيد المؤسسات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:14 ص
عادل خطاب
عادل خطاب
إسلام أبوالمجد
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أشاد المحلل السياسي الليبي، عادل خطاب، بالجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية، وإتمام ملف المصالحة، بما يتوافق مع إعلان القاهرة، الذي أعلن في يونيو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

وقال "خطاب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أفضل المسارات التي أثمرت جهودها هو المسار الاقتصادى، والذي كان آخرها زيارة نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، بعد زيارته الأخيرة لمدينة البيضاء، بغرض توحيد الميزانية الليبية.

وأكد خطاب أن مبادرة معيتيق على سبيل المثال، نجحت على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الأنظار تتجه حاليا إلى مشاوراتً تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، والتي ستتولى جميع مسئوليات الحكم في البلاد لحين حلول موعد الانتخابات العامة، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ولفت إلى أنه على الرغم من قرب انتهاء مهمة حكومة الوفاق، وتسليم السلطة للحكومة الجديدة إلا أن هناك جهود طيبة بذلت في المسار الاقتصادي، حيث قام معيتيق بالتواصل مع كافة الأطراف لضمان الوصول إلى إنهاء الأزمة.

ونوه إلى أن هناك جهود حيثية تبذل حاليا، من قبل بعض الأطراف، لتوفير لقاحات كورونا في ليبيا، وتوفير الأدوية اللازمة لمراكز العزل، حيث تشير المعلومات إلى أن أول شحنة من اللقاح ستصل إلى ليبيا خلال أسبوعين، والتى ستُمنح للعاملين بمراكز العزل الطبي.

وفي المنحنى الرياضي قال خطاب إن بعض القوى الفاعلة نجحت في إقناع اتحاد كرة القدم الأفريقى برفع الحظر عن الملاعب الليبية، وكان من بين هؤلاء معيتيق أيضا، الذي عمل جاهدًا على الوصول لهذا الهدف.

واعتبر خطاب أن إعداد ميزانية موحدة لليبيا سيقرب وجهات النظر المتصارعة، وسيصب في صالح توحيد المؤسسات السيادية في البلاد، مؤكدا أنه من أجل اتمام هذه الخطوة اجتمع رئيس البرلمان عقيلة صالح الشهر الماضي، مع أحمد معيتيق في البيضاء.

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