السودان: 31 اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، فيما تم شفاء 17 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و384 حالة، بينها 1888 وفاة، و22 ألفا و924 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.