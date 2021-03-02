رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على رأس وفد من الجامعة في الاحتفالية التي نظمتها إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد في الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية، والذي ينظم في اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.وجاء الاحتفال تحت عنوان «حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري»، حيث تقدم رئيس جامعة الوادي بالتهنئة للواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد، والسيد العميد حسام القرنشاوي، مدير إدارة الحماية المدنية، والضباط والأفراد بإدارة الحماية المدنية بالمحافظة.وثمن رئيس الجامعة الدور الذي يقوم به رجال حماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات ومواجهة الكوارث والأزمات بشجاعة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، متمنيًا لهم مزيد من الرقي والازدهار لخدمة المواطن بربوع المحافظة، في ظل القيادة الحكيمة للواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.