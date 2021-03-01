«تعليم الوادى الجديد» تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقات التربية المسرحية

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية المسرحية بالقطاع الثالث، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.وأشار "النيلى" إلى أنه تم الإعلان سابقا عن حصول قطاع تعليم المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الإلقاء الشعرى والمركز الثالث بمسابقة أعياد الطفولة "رياض أطفال - ابتدائى"، والمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية، متحدثا عن دعمه الكامل لجميع الأنشطة التربوية المختلفة والتى من شأنها صقل شخصية الطلاب والمساهمة في تعزيزها.كما أشاد بدور الأنشطة المسرحية، خاصة فى تنمية مهارات الطالب الحركية والإبداعية والفنية وتبنى المواهب وإكسابها الخبرات.ووجه خالص الشكر والتقدير لتوجيه التربية المسرحية بالمديرية وجميع الإدارات التعليمية لهذا التميز، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.