العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها في الأقصر

عثر رجال الشرطة على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها عقب ورود بلاغ من الأهالي عن اختفائها منذ أيام، وفور ذلك انتقل ضباط الشرطة لشقتها وعثروا على جثتها في حالة تحلل.تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بلاغًا من أهالي منطقة شارع التلفزيون بشأن ملاحظتهم تغيب جارتهم تدعى «س. ع» موظفة بالمعاش، تبلغ من العمر 62 عامًا، وتقيم بمنطقة شارع التلفزيون، عقب ما ثاورتهم الشكوك حول إصابتها بمكروه، وعدم تمكنهم من التواصل مع ابنتها، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية حتى يتمكنوا من الدخول إلى شقتها.وبانتقال رجال الأمن إلى المكان الوارد بالبلاغ تم فتح الشقة وبفحصها، عثر على جثة السيدة وظهر عليها تحلل طفيف، وكشف الفحص الظاهري للجثة أن الوفاة قد حدثت منذ عدة أيام، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة وإصدار تقرير الطب الشرعي للكشف عن وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.