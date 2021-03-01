«من صادفتهم مشكلة تقنية مثبتة».. وزير التعليم يعلن نجاح طلاب أولى وثانية ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، نجاح جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين صادفتهم مشكلة تقنية مثبتة.وأضاف خلال رده على تساؤلات أولياء الأمور بجروب «واتس واب»: «لا علاقة للثانوية العامة فنيا وتأمينيا بامتحانات أولى وثانية ثانوي من قريب أو بعيد، وبالتالي لا تشكلوا انطباعات أو تخوفات عن طريق الربط بينهما».وتابع «شوقي»: «التخطيط الفني مختلف ولن نفصح عنه لأسباب تأمينية وكذلك سنجري امتحانات تجريبية للثانوية العامة مرة أو اثنين قبل الامتحان النهائي والتجربة ليست واحدة ولا ينبغي القياس، مطالبا بترك الأمور الفنية والتنظيمية للدولة مع ملاحظة أن نسبة اتمام الامتحان اليوم 99.9 ٪؜ حول الجمهورية».