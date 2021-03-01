مصرع مستخلص جمركي سقط من الدور التاسع ببورسعيد

لقي مستخلص جمركي يدعى محمد مبروك، ويبلغ من العمر خمسين عاما مصرعه، نتيجة سقوطه من الدور التاسع بمنطقه قشلاء السواحل نطاق حي المناخ.تلقت هيئة الإسعاف بلاغا من الأهالي، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى، بعدما تبين وفاته في الحال نتيجة السقوط.تم إبلاغ اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتم إيداع الجثة بالمشرحة لحين تصريح النيابة العامة بالدفن.