تطعيم 214 ألف طفل في ثاني أيام حملة «شلل الأطفال» بأسوان

كشفت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أن فعاليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أسفرت عن تطعيم عدد 214 ألفا و101 طفل بواقع 83 % من المستهدف والذي يبلغ عدد 257 ألفا و219 طفلا.وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.