جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري، من ضبط محاولة تهريب أقراص ومواد مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 706 - Ms القادمة من ميلانو، اشتبه محمد عبدالباقي مأمور اللجنة في الراكب (ا.م.ك) مصري الجنسية يحمل حقيبتين كبيرتين وشنطة لابتوب وشنطة «هاند» نظرا لارتباكه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مسئول الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من حسام الشافعي مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مدير الحركة المشرف على الصالة فتبين وجود 58 قرص كونترامال المخدر و56 قرص أوكسيكونتين (oxycontin) المخدر ولفة حشيش بوزن ١٠.١ جرام و١٢.٨ جرام نبات الماريجوانا المخدر مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 236 قرص سيلدنافيل Sildenafil (منشط جنسي) مخباة داخل جيوب ملابسه التي يرتديها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 32 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.