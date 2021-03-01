انتحار طالبة بحبة غلة في المنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقيمة قرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، انتحرت مستخدمة قرص الغلال السام، وفشل إنقاذ حياتها.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد استقبال بلاغ، بوفاة انتحار طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، بقرية بجيرم، دائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.بالانتقال والفحص وسؤال أهل الطالبة وشهود العيان تبين أن المتوفية هي "خ. م. ب" مقيدة بالصف الأول بالمدرسة التجارية، أكدوا تناولها حبة الغلال القاتلة، لمرورها بحالة نفسية سيئة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.