البابا تواضروس يستقبل الأنبا يوساب بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها البابا تواضروس مع اساقفة الكنيسة في إطار حرصه على متابعة شئون الإيبارشيات.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.