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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة المنيا: تنسيق لبدء تشغيل محطة صرف حي غرب

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:03 م
الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز ومدينة
المنيا ـ على حسين
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عقدت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اجتماعا تنسيقيا مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات والإدارة العامة لمرور المنيا للتنسيق معهم كجهة إشرافية على تنفيذ واستلام الأعمال المنفذة بخصوص أعمال رد الشيء لأصلة بالنسبة لأعمال توصيل شبكات المرافق والغاز الطبيعي بنطاق مركز ومدينة المنيا، للبدء في تنفيذ أعمال توصيل كابلات ومغذيات الكهرباء لمحطة صرف حي غرب المنيا تمهيدا لبدء عملها كأحد أهم مطالب المواطنين.

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي من منطلق تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 370 لسنة 2020 وكتاب دوري محافظ المنيا رقم 177 لسنة 2020 والخاص بأن تتولي الجهات المنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز، الكهرباء الاتصالات، مياه الشرب والصرف الحي.. إلخ) إعادة الشيء لأصلة بمعرفتها وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة.

حضر اجتماع اليوم المهندس حامد فخري نائب رئيس مدينة المنيا نيابة عن رئيس المدينة لتنسيق وعمل المحاضر الانضمامية بين الجهات الشريكة للبدء في تنفيذ أعمال مد الخطوط والكابلات الكهربائية لمحطة صرف غرب المنيا لكي يتم تفادي أي مشكلات وإزالة أي عقبات تحول دون سرعة التنفيذ ودقته ووضع بدائل لتغلب على أي معوقات محتمله خاصة وأن هذه الكابلات تمتد لمسافات طويلة من أقصى جنوب المدينة إلى شمالها، ليبدأ من ماقوسة جنوب المدينة ويستمر بامتداد الطريق الدائري مرورا بطريق سكة تله ويمتد بالطريق الدائري ليصل إلى مقر محطة الصرف بطريق مصر اسوان بجوار كلية الهندسة.

وأوضح نائب رئيس المدينة أن الطرق والنقل أكدت أنه لا مانع وليست هناك معوقات للبدء في أعمال مد كابلات الكهرباء ونفس الأمر أكدته شركات مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات وشركة الغاز.

وأكد العميد إيهاب يسري مدير الإدارة العامة لمرور المنيا بأنه لا مانع لدي إدارة المرور من البدء في التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار عدد من الأمور المتعلقة بسلامة المواطنين وضمان عدم حدوث اختناقات مرورية.

بينما أعلنت شركة المياه الشرب والصرف الصحي، ومندوب الهيئة أنه سيتم تخصيص مندوب من الشركة لملازمة أعمال التنفيذ من البدء حتى الانتهاء كما اتفق جميع الحضور على ذلك.

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء أن الشركة تقوم حاليًا بالتفاوض وعمل اللازم نحو انهاء الإجراءات اللازمة للبدء في مد الكابلات والأعمال التي قد تستغرق شهر بعد انهاء التنسيق الكامل والدقيق.

يذكر أن محطة صرف حي غرب المنيا تعد من المشروعات التي طال انتظارها لما لها من أهمية لمنطقة حي غرب المنيا وتخفيفا للضغط على محطات المدينة.
رئيس مدينة المنيا: تنسيق لبدء تشغيل محطة صرف حي غرب
رئيس مدينة المنيا: تنسيق لبدء تشغيل محطة صرف حي غرب
رئيس مدينة المنيا: تنسيق لبدء تشغيل محطة صرف حي غرب
رئيس مدينة المنيا: تنسيق لبدء تشغيل محطة صرف حي غرب
رئيس مدينة المنيا: تنسيق لبدء تشغيل محطة صرف حي غرب
رئيس مدينة المنيا: تنسيق لبدء تشغيل محطة صرف حي غرب

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