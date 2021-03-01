كيف استطاعت مصر القضاء على شلل الأطفال؟

رغم إعلان مصر كونها خالية من مرض شلل الأطفال، لم تتهاون الدولة ممثلة في وزارة الصحة من شن حملات قومية مكثفة ضد هذا المرض سنويًا للحفاظ على ما وصلت إليه من النجاح في مواجهته والقضاء عليه، فمنذ أيام قليلة بدأت حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بالإضافة إلى ذلك لم تكتف بالاستمرار في تنظيم مثل هذه الحملات المضادة للمرض بل سعت إلى زيادة الحرص على تكثيف تلك الحملات أكثر مما سبق لزيادة التأكد من عدم عودته مرة أخرى.وظهر ذلك من خلال اختلاف حملات التطعيم حاليًا ضد مرض شلل الأطفال عن سابقيها ففي السابق كان يتم تنظيم حملة قومية كل عام، والآن أصبح يتم تنظيم حملتين الفاصل بينهما شهر واحد.وتستهدف جميع تلك التطعيمات القومية الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال خاصة في ظل ظهور الفيروس ببعض دول الجوار، وفي أكثر من 26 دولة على مستوى العالم.يذكر أن مصر بذلت العديد من الجهود على مر السنوات الماضية من أجل الوصول إلى الاعتراف الدولي بها عن جدارة بكونها خالية من شلل الأطفال، وهو الأمر الذي مثل نقطة تحول كبيرة نظرًا لأنه تشير الأدلة الأثرية إلى أن الأطفال الذين يعيشون بمحاذاة ضفاف نهر النيل كانوا يصابون بشلل الأطفال حتى في الحقبة الفرعونية.وفيما يلي نستعرض بعضًا من هذه الجهود:فعندما بدأت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في 1988، كانت مصر تبلغ آلاف الحالات سنويًا، ويعود الفضل لخلوها من هذا المرض لسنوات من العمل الشاق الذي قام به عشرات الآلاف من العاملين في الصحة والقائمين بالتطعيم، كما يعكس هذا الإنجاز العزيمة والالتزام اللذان أبداهما تحالف واسع النطاق من الشركاء المحللين والدوليين ليتم إعلان خلوها من المرض بعام ٢٠٠٦.فمن أجل القضاء على مرض شلل الأطفال، أطلقت وزارة الصحة والسكان في مصر حملات تحصين عدة نفذتها فرق تنقلت من بيت إلى آخر عبر البلاد ساعية إلى تطعيم جميع الأطفال تحت سن الخامسة، الأمر الذي جعل مع حلول نهاية 1980، حدوث تقلصًا لحالات شلل الأطفال في البلاد لتصبح معدودة، ولكن الآثار العنيدة للفيروس ظلت كائنة، وعلى وجه الخصوص في المدن الكبيرة، فاستمرت لذلك الحملات المضادة لهذا الفيروس من أجل التخلص منه نهائيًا.وكان يعني هذا ضرورة تلقيح نحو 11 مليون طفل عدة مرات سنويًا، ولسنوات عدة، وهو ما يعكس قدر ضخامة وتكلفة تلك مهمة ضخمة ومكلفة، والتي بالفعل استطاعت مصر اداؤها رغم ذلك إتمامها بمساعدة بعض الجهات الدولية منها منظمة اليونيسيف العالمية.يذكر أنه رغم النجاح الهائل في القضاء على مرض شلل الأطفال فكثيرًا من الدول تدرك أنه ليس هناك مجالًا للشعور بالرضا والاطمئنان إلى عدم عودته مرة أخرى، فقد أظهرت التجارب الأخيرة في دول كأندونيسيا واليمن أنه من الممكن عودة شلل الأطفال إلى دولة كانت يومًا ما خالية منه، لذا سيبقى التحصين الروتيني أولوية وطنية في مصر، كما ستبقى جرعات شلل الأطفال مدرجة في جدول تطعيم كل طفل لسنوات عدة في المستقبل.