حامد الناظر بعد وصوله للبوكر: «عينان خضراوان» أرهقتني نفسيًا أثناء الكتابة

وصلت رواية "عينان خضراوان" والتي صدرت عن دار التنوير للروائي السوداني حامد الناظر، للقائمة الطويلة لجائزة البوكر والتي ظهرت نتائجها صباح اليوم.وقال حامد الناظر عن وصوله للقائمة الطويلة: "بلا شك سعادتي كبيرة باختيار روايتي (عينان خضراوان) في القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية للعام ٢٠٢١ لعدة أسباب أولها، أن الجائزة لها سمعة طيبة في العالم العربي، وهذا يكفي -على الأقل- للفت الانتباه إلى الرواية وتحفيز القراء للإقبال عليها وتداولها، وثانيًا لأن هذه الرواية أرهقتني نفسيًا أثناء عملية الخلق والكتابة وأنا أتتبع حياة (عرفة) بطلة الرواية، واستمع لصوتها الداخلي وأحس آلامها العظيمة عبر رحلة طويلة قادتها من جحيم الحرب نحو جحيم آخر عاشته أثناء بحثها عن حياتها ودفاعها عن اختياراتها الخاصة وهذا ما ينبغي أن يقف عليه القارئ ويشعر بتلك الآلام ويستمع إلى صوت عرفة وصوت ضحايا الحرب الأخريات".وأضاف الناظر لـ"الدستور": "عينان خضراوان، رواية تنهض على تفاصيل نعيشها في الواقع لكن نختار أحيانًا أن نتجاهلها".